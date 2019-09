"Lursoft": Atkritumu savākšanas nozarē jau tagad dominē atsevišķi uzņēmumi

Runājot par darbinieku skaitu atkritumu savākšanas nozarē strādājošos uzņēmumus, "Lursoft" norāda, ka pērn tas saglabājies iepriekšējā gada līmenī - nozares uzņēmumi kopumā ar darba vietām nodrošinājuši 2952 darbiniekus. No tiem 43,19% bija nodarbināti "Clean R". Otrs lielākais darba devējs bijis "Eco Baltia vide" (263 darbinieki 2018.gadā), bet trešajā vietā ierindojies "ZAAO" (152 darbinieki).

Pēc "Lursoft" datiem, vairāk nekā 90% no visiem atkritumu savākšanas nozarē strādājošo uzņēmumu dalībniekiem ir no Latvijas, vien retajam pamatkapitāls ir ar ārvalstu izcelsmi. Lielākais to vidū ir lietuviešu "Ekobaze" un Karolim Kubiļum un Marijum Kubiļum piederošais "Ekobaze Latvia", kas nodarbojas ar otrreizējo izejvielu savākšanu un to sagatavošanu pārstrādei. Pērn uzņēmums apgrozījis 4,69 miljonus eiro un nopelnījis 154 470 eiro.

"Lursoft" norādīja, ka informāciju par patiesajiem labuma guvējiem iesniegusi lielākā daļa no visiem nozares uzņēmumiem. Pēc "Lursoft" rīcībā esošās informācijas, patiesie labuma guvēji zināmi 81,08% no visiem šīs nozares uzņēmumiem, bet no tiem, kuri norādījuši, ka patieso labuma guvēju nav iespējams noteikt vai arī nav snieguši par to ziņas, 28,6% gadījumu uzņēmuma īpašnieki ir pašvaldības.

Visbiežāk patiesā labuma guvēju sarakstos figurē Guntara Kokoreviča vārds - kopskaitā septiņos ar atkritumu savākšanu saistītos uzņēmumos un pilnsabiedrībās ("Clean R", Pilnsabiedrība "Vides pakalpojumi Liepājai", SIA "Eko Rija", pilnsbiedrība "CREB", SIA "CREB Rīga", "Tīrīga", SIA "Eko Terra"), kuru kopējais apgrozījums 2018.gadā bijis 39,22 miljoni eiro, bet peļņa - 4,02 miljoni eiro).