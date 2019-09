Kļava: sievietes potenciāls ir daudz lielāks kā vīrietim, viņas ir eksistences virzītājspēks

Vīrietis domā, ka viņam tikai nauda jānopelna. Un te sākas tas konflikts starp šo pieprasījumu, ko grib vīrietis un ko grib sieviete. Protams, sievietei vajag to naudu no vīrieša, vajag, lai to muguru paglāsta, bet tas ir par maz. Tad viņas iet uz kursiem, lekcijām, jogām utt. viņas trenējās un attīstās. Viņas investē sevī. Bet vīrieši neattīstās un sākas konflikts.