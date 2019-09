ISSP skola piedāvā fotogrāfijas un vizuālās lasītprasmes kursu jauniešiem

Mūsdienās fotogrāfija ir visapkārt – saskaramies ar to pilsētvidē, skolā, mājās un medijos, fotografējam paši un ikdienā patērējam aizvien vairāk vizuāla satura. Visi vizuālie vēstījumi – vai tie būtu ziņu attēli, Instagram influenceru bildes vai fotogrāfijas uz galerijas sienām – ir konstruēti, tāpēc mūsdienu jauniešiem ir īpaši būtiski apgūt vizuālo lasītprasmi un spēju kritiski izvērtēt informāciju. Jaunizveidotajā kursā dalībnieki iepazīsies ar fotogrāfijas virzienu daudzveidību – no dokumentālās līdz mākslas fotogrāfijai, no mediju un reklāmu attēliem līdz sociālo tīklu selfijiem. Iedziļinoties un izmēģinot fotogrāfiju kā vizuālās mākslas mediju, nodarbības veicinās izpratni par mūsdienu kultūru un estētiku, kā arī spēju domāt radoši.