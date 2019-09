Vai notiesātā atbalstam nepieciešami brīvprātīgie?

Līdzgaitniecība ir projekts, kurā cilvēki no sabiedrības palīdz jauniešiem aizpildīt savu brīvo laiku, parādīt, ka var dzīvot bez likuma pārkāpumiem. Pašlaik probācijas dienestā darbojas vairāk nekā 60 brīvprātīgie, dažādās vecuma grupās, norāda Proniņa.

Viņš norāda, ka sadarbība ar probācijas dienestu sākās pirms kāda laika. Runājot ar probācijas dienesta vadītāju, sapratām, ka mums ir viens otram ko dot, saka Kosojs. Viņš norāda, ka jau iepriekš ir bijusi sadarbība ar probācijas dienestu, taču pēc tam tika pieņemts to darīt "sistēmiskāk", dodot iespēju jauniešiem gūt kādu izaicinājumu, vaļasprieku.

Viņš stāsta, ka savulaik alkohola reibumā izdarījis pārkāpumus, tāpēc nonāca dienesta uzraudzībā. "Bija visādas problēmas," viņš piebilst. Viņš norāda, ka, pateicoties līdzgaitniekam, ticis ārā no savām problēmām, ir mainījies. Sācis mācīties, strādāt.

Viņa saka, ka strādājusi ar vairākiem jauniešiem, no kuriem daļa pilnībā ir mainījuši savu dzīvi. Pati no pasākuma gūst prieku redzēt, kā mainās cilvēki, saprotot dzīves jēgu, uz dzīvi sāk skatīties citādāk. Runājot par to, kāpēc jaunieši izvēlas izdarīt noziegumus, viņa norāda, ka ļoti daudz nosaka draugi.