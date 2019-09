Rīgas dome pašreizējiem atkritumu apsaimniekotājiem piedāvājusi turpināt darbu arī pēc līguma termiņa beigām

Viņš norādīja, ka atbildes no uzrunātajiem četriem operatoriem tiek gaidītas šorīt. Domes priekšsēdētājs gan pauda bažas par to, ka divi mazie operatori, kas apsaimnieko aptuveni 12% no galvaspilsētas atkritumiem, varētu nebūt gatavi turpināt darbu arī pēc līguma beigām.