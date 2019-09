"Eco Baltia vide" apliecinājusi Rīgas domei gatavību turpināt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu

Kompānijā informēja, ka "Eco Baltia vide" otrdien, 10.septembra, vakarā saņēma vēstuli no Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, kas izpildot Konkurences padomes (KP) lēmumu, atsaucis iepriekš nosūtīto līguma uzteikumu. Uzņēmums, ievērojot Rīgas domes noteiktos termiņus, ir rakstiski apliecinājis, ka piekrīt līgumu turpināt un nodrošināt klientu apkalpošanu Rīgā atbilstoši līdz šim noslēgtajiem līgumiem.

"Esošajā situācijā vienīgais loģiskais risinājums ir turpināt esošos līgumus, lai nepieļautu piesārņojuma krīzi un haosu pilsētā. Ņemot vērā arī KP nostāju, šobrīd politiķiem vairs nav laika izdomāt jaunus vingrinājumus ar triecientempa sarunu procedūrām, kuru sekas ir neprognozējamas. Tāpēc atkārtoti uzsveram, ka esam gatavi strādāt saskaņā ar esošo kārtību un tas šobrīd ir optimālākais risinājums, lai nepieļautu apjomīgu vides piesārņojumu visā Rīgā. Mūsuprāt, politiķu un atbildīgo iestāžu pusē ir svarīgi nodrošināt juridisku vienprātību, lai situācijā, kad no 15.septembra turpinām pildīt līgumu, netiek apšaubīta šāda soļa leģitimitāte," sacīja "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts.

Rīgas mērs Oļegs Burovs (GKR) trešdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja, ka Rīgas dome pašreizējiem galvaspilsētas atkritumu apsaimniekotājiem ir piedāvājusi turpināt darbu arī pēc līguma termiņa izbeigšanas, un atbildes no uzrunātajiem četriem operatoriem tiek gaidītas trešdienas rītā.

Vienlaikus domes priekšsēdētājs pauda bažas par to, ka divi mazie operatori, kas apsaimnieko aptuveni 12% no galvaspilsētas atkritumiem, varētu nebūt gatavi turpināt darbu, jo, piemēram, SIA "Pilsētvides serviss" informējis, ka uzņēmums ir pārdevis tehniku, bet otrs no mazajiem operatoriem - SIA "Lautus" - nemaz nebija deleģējis pārstāvi uz tikšanos ar pašvaldību.