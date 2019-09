Latgalē automašīnai nobraucot no ceļa, bojā gājis viens cilvēks

Kā sociālajos tīklos vēstīja aculiecinieki, traģiskais negadījums noticis uz autoceļa Kārsava-Salnava, automašīnai nobraucot no ceļa.

Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 129 ceļu satiksmes negadījumi, 15 avārijas bijušas ar cietušajiem - katrā no tām cietis viens cilvēks.

Rīgas reģionā reģistrēti otrdien 88 ceļu satiksmes negadījumi, no tiem 11 ar cietušajiem, Zemgales reģionā fiksēti 15 negadījumi, no tiem trīs ar cietušajiem, Kurzemes reģionā notikušas desmit avārijas bez cietušajiem, Latgalē - deviņas avārijas, no kurām vienā ir cietušais un vienā - bojāgājušais, bet Vidzemē diennakts laikā policija reģistrējusi septiņas avārijas, kurās cilvēki nav cietuši, liecina policijas apkopotā informācija.