Urbanovičs rosina Rīgas domei uzņemties atkritumu izvešanas izmaksas līdz krīzes atrisinājuma rašanai

"Mums jāmēģina saprast, kas ir visatbildīgākais šajā bezatbildīgumā. Rīgas domei kaut vai uz mēnesi būtu jāuzņemas visas atkritumu izvešanas izmaksas, līdz viņiem būs iespējas regresa kārtībā izmaksas piedzīvot no atkritumu ražotājiem," sacīja deputāts.

Urbanovičs uzsvēra, ka, viņaprāt, cita ceļa neesot. "Tas pat Rīgas domei piestāvēs - uzņemties šo kroplo risinājumu, kad neviens cits to nedarīs," piebilda deputāts.

KP piemērojusi pagaidu noregulējumu, kas aizliedz AS "Tīrīga" slēgt līgumus ar iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu pēc 15.septembra.

Ministri vienojās, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzraudzīs to, kā Rīgas dome pilda KP lēmuma izpildi. Par paveikto Rīgas domei būs jāinformē VARAM, savukārt nepieciešamības gadījumā šodien varētu sasaukt valdības ārkārtas sēdi, lai lemtu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu.

Valdības lēmums paredz uzticēt Rīgas domei vērsties pie visiem četriem līdzšinējiem atkritumu apsaimniekotājiem ar aicinājumu turpināt nodrošināt pakalpojumu sniegšanu Rīgā. Ja Rīgas dome saņems rakstiskus apliecinājumus no operatoriem, ka viņi to nav gatavi darīt, tad dome varēs atkal vērsties pie VARAM ar lūgumu izsludināt ārkārtas stāvokli.

Savukārt "Pilsētvides serviss" apliecināja, ka no nākamās nedēļas neturpinās sniegt atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumus Rīgā. "Domes rīkotā konkursa rezultāti ir zināmi jau labu laiku, tāpēc "Pilsētvides serviss" ir atlaidis no darba visas brigādes, kuras strādāja Rīgā. Tāpēc no nākamās nedēļas pakalpojumus vairs nepiedāvāsim," sacīja uzņēmuma pārstāve Olga Ribkina.