Pašiem savas olu dējējas: 10 lietas, kas jāzina vistu saimniekiem

Katram baram pastāv sava hierarhija - arī vistām. Augstākā ranga dējējas mēdz būt arī pašas negantākās - ja kāda stāsies ceļā, tā dabūs šķirties no vairākām spalvām. Ņem vērā, ka kūtī izmitinot savstarpēji nepazīstamas vistas, nāksies rūpīgi novērot sadzīvi jaunajā bariņā. Ja kādu dējēju citas sāk knābāt, to vajadzēs nošķirt no bara un pakāpeniski adaptēt.