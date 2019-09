Uzstādot jaunu ūdens sūkni, vīrietis gūst nāvējošu elektrotraumu

Šogad reģistrētas jau 6 letālas elektrotraumas un trīs no tām gūtas, uzstādot vai labojot no sprieguma neatslēgtu ūdens sūkni. AS “Sadales tīkls” lūdz iedzīvotājus pārliecināties, vai ūdens sūknis, ko plānots izmantot, ir drošs, iegādāties to tikai pie pārbaudītiem piegādātajiem, un nepieciešamības gadījumā veikt papildu drošības pārbaudi, uzticot to sertificētam speciālistam. Diemžēl cilvēki, meklējot sev izdevīgākos risinājumus, elektroierīces pērk arī interneta veikalos, no apšaubāmiem ražotājiem, palielinot risku iegādāties ierīci, kas izgatavota no lētiem un nekvalitatīviem materiāliem. Nereti elektroapgādei tiek izmantoti nedroši un bojāti pagarinātāji, kuri nav piemēroti pieslēdzamo elektroiekārtu jaudai. Turklāt jāatceras, ka arī pagarinātājiem ir noteikts lietošanas veids un apstākļi – ja pagarinātājs ir paredzēts lietošanai iekštelpās, tad to nekādā gadījumā nedrīkst lietot ārpus telpām, it sevišķi mitrā vidē.