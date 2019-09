"Es lūdzu Dievu - kaut ienāktu kāds kaimiņš." Ciemos pie Baņutas Ancānes

Pieminētā izstāde ar nosaukumu "Mana mūzika", ko rīko biedrība "Grafikas kamera", atklāta 12. septembrī vienā no Mākslinieku nama telpām 11. novembra krastmalā, vietā kur padomju gados kā skudras rosījās un viens pie otra ar mugurām saspiedušies strādāja grafiķi un gleznotāji. "Atceros, ka bijām četri grafiķi vienā šaurā telpā numur 93," stāsta Baņuta. "Gar sienām divi gari galdi un mēs, aiz muguras man bija Ilmārs Blumbergs, ar pēcpusēm rīvējoties, strādājām.

Izstādei dotais nosaukums "Mana mūzika" nav nejaušs. Ancāne jau sarunas sākumā piedāvā fonā uzlikt kādu džeza disku, un labprāt kavējas atmiņās par bērnības dienām, kad sākumā negribīgi, taču vēlāk ar lielu prieku mācījusies spēlēt klavieres. "Jā, sākumā man vecāki spieda spēlēt, mums Elizabetes ielā 10 bija pirmskara laika instruments ar ārkārtīgi maigiem, viegli spiežamiem taustiņiem. Pirmos gadus gan daudz bastoju nodarbības, īsti nepatika pasniedzēja, bet tad nokļuvu pie skolotājas Neimanes, operas basa Gustava Neimaņa sievas, un viss mainījās. Cik daudz tomēr ir atkarīgs no pasniedzēja! Man ļoti iepatikās, sāku regulāri apmeklēt nodarbības un spēlēt ar lielu aizrautību. Viņa mani vēlējās gatavot Konservatorijai, bet kad pateicu, ka izvēlos mākslu, bija šausmīgi sarūgtināta. Tagad lūdzu viņai piedošanu," nosmej māksliniece. "Viņa man deva ekskluzīvas notis, spēlēju Georga Filipa Tēlemana skaņdarbu "Triste" (Skumjas - aut.) - kad to atskaņoju draudzenēm, viņas sēdēja un birdināja asaras."

Viesistabā, kur atrodas liels galds ar otām un dažādām grāmatām, pie sienas piekārta paliela formāta glezna, kurā attēlota Dievmāte Marija. Darbs datēts ar 2005. gadu, laiku, kad Baņutas dzīvē notika būtiskas pārmaiņas, kas ienesa viņas mākslā reliģiskus motīvus. Taču pirms tam - no 1967. gada līdz pat 1994. gadam viņas galvenā radošā izpausme, viņas darbu tehnika bija litogrāfija, īpaši produktīvs bija laiks, kad Estampa darbnīcu vadīja viņas vīrs. Viss mainījās 1994. gadā, kad tā laika grafikas darbnīcas meistara Andra Abiļeva rokās neveiksmīgi saplīsa Ancānes zilganais litogrāfijas akmens, uz kura bija tapuši vairāki viņas nozīmīgākie darbi. Tas bija smags pārbaudījums, kā rezultātā māksliniece atgāja no litogrāfijas un turpmākos gadus pievērsās zīmējumam, akvarelim, pastelim un pēdējos gados arī fotogrāfijai. Katrs Ancānes darbs tapis diezgan ilgā radošā procesā, reizēm pat vairākus mēnešus, pat pusgadu, un arī tirāža nekad nav bijusi lielāka par divpadsmit eksemplāriem.

Tas izskaidro arī to, ka grafiķes darbi mākslas tirgū, izsoļu katalogos parādās ļoti reti - to vienkārši nav daudz.

Arī pati Ancāne savu mākslu nevienam neuzspiež. "Mākslas tirgus norisēm īpaši nesekoju, savus darbus uz galerijām nenesu. Esmu kautrīgs cilvēks, ko es uzbāzīšos?" viņa nosaka. Taujāta par mākslas kolekcionāru interesi, viņa atbild: "Jānis Zuzāns mani ignorē, arī Guntis Belēvičs, viņi laikam cer, ka dabūs visu Mākslinieku nama kolekciju, un tur jau daudz kas ir no maniem vecajiem darbiem. Kāpēc, lai viņi pirktu no manis? Interesanti ir ar autortiesību aģentūru, kas no katra darījuma vai publikācijas sev iekasē diezgan lielu procentu - pēdējais pārskaitījums man bija 11 eiro ar santīmiem. Tas bija saistīts ar vienas grāmatas iznākšanu."