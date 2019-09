Liepājā norisināsies vairāki Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi

Piektdien, 13. septembrī, no plkst.13 līdz 17 un sestdien, 14. septembrī, no plkst.11. līdz 17 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā norisināsies vairākas aktivitātes. Skolēni vadīs ekskursijas, skolas foajē varēs iepazīties ar arhitekta Ludviga Melvila 1907. gadā izstrādātā Liepājas meiteņu ģimnāzijas projekta 1914. gadā fotokopijām.

Eiropas kultūras mantojuma dienu laikā no 13. septembra līdz 15. septembrim Liepājas muzejā būs skatāma izstāde "Ceļā uz 17 - 19.gs. interjera muzeju Liepājā" un varēs aplūkot restaurētu vitrāžu ēdamistabas interjerā. Savukārt ikviens interesents aicināts apmeklēt arī Sv. Trīsvienības katedrāli, kas 13. septembrī un 14. septembrī būs atvērta no plkst.10 līdz 18 un 15. septembrī apmeklētājus gaidīs laika posmā no plkst.10 līdz 16.