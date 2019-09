Jaudīgi izskan "Auļu" koncerturnejas atklāšanas koncerts VEF

Projekts tapis divu gadu laikā, kad tika veikti ceļojumi uz vairākām pasaules valstīm, lai iepazītu citu valstu un kultūru senas dziedāšanas tradīcijas un apvienotu tās ar dūdu un bungu mūziku no Latvijas. Visi viesmākslinieki ir atbraukuši un piedalīsies visos koncertos Latvijā. "Auļi" kopā ar rīkles dziedātāju no Mongolijas Batzorig Vaanchig, Sāmu joikotāju no Norvēģijas Kai Somby un Austriešu jodelētāju Albin Paulus, kā arī Edgaru Liporu, tiksies uz vienas skatuves piecās Latvijas koncertzālēs. Skatītājiem klātienē būs iespēja sadzirdēt, izjust un skatīt krāsaino ceļojumu citu valstu senās kultūras pasaulē, jo koncertus papildinās ar ceļojumu laikā filmētām video ainavām, kas spilgti raksturos autentiskās vides no kurām nāk šīs senās dziedāšanas tradīcijas.