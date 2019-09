Linkaits: "Latvijas dzelzceļš" piedzīvo sāpīgas, bet nepieciešamas pārmaiņas

Ministrs norādīja, lai nodrošinātu cilvēku pāreju no autoceļiem uz dzelzceļu un no privātajām automašīnām uz modernu elektrisko dzelzceļu, dzelzceļa infrastruktūra jāpārvalda ar atbilstošām rūpēm un attieksmi.

Linkaits uzsvēra, ka citviet Eiropā dzelzceļa stacijas no pasažieru uzgaidāmās telpas ir kļuvušas par telpu ar dažādām iespējām, jo tajās ir pieejams gan "park and ride", gan "bike and ride", gan arī labs savienojums ar vietējām un reģionālajām sabiedriskā transporta pieturām. Tās ir integrētas vietējā un reģionālā sabiedriskā transporta sistēmā, un tām ir vienota biļešu sistēma, kas ir pamats vienkāršai un mierīgai ceļošanai.