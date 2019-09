Zaļākai videi: Somu lielveikala "laimīgās stundas" palīdz samazināt pārtikas atkritumu daudzumu

Šīs nocenotās preces nākamajā dienā veikalam tāpat būs jālikvidē, taču konkrētajā brīdī tās vēl ir atļauts pārdot pircējiem. Veikala ķēde samazina preču cenas no 30 līdz pat 60 procentiem. Šādas "Laimīgās stundas" ir izdevīgas gan pircējiem, gan arī veikalam - no plauktiem ātri vien pazūd produkti, kuri būtu jāizmet un veikalam nav jāmaksā par preču likvidāciju, bet pircēji tiek pie ievērojami nocenotiem produktiem. Kā vēsta ASV žurnāls "The New York times", šīs "Laimīgās Stundas" ir ārkārtīgi pieprasītas vietējo iedzīvotāju vidū un reizēm veikalā pirms slēgšanas valda lielāka dzīvība nekā vakaros pēc 18.00, kad cilvēki pēc darba iegriežas veikalā.