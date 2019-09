Arhitekti tukšu jumtu pārvērš par greznu penthausu

Īpaši uzteicama ir arhitektu gudrais ēkas plānojums - tas ir maksimāli diskrēts un nav pamanāms no ielas puses, jo ēkas ārējais vizuālais veidols ievērojami kontrastētu ar jauno piebūvi. Vienlaikus ēkas "paslēpšanu", arhitekti ir radījuši 150 kvadrātmetrus plašu, modernu dzīvokli, kas sniedz visas ērtības tā iedzīvotājiem.

"Mēs vēlējāmies, lai šis dzīvoklis nav tikai koka paneļu kaste, kas ne no kurienes "ielec" debesīs - piebūve ir veidota no ārkārtīgi plāna jumta un sienām, taču mums izdevās šeit piekarināt aizkarus, kondicionierus un iestrādāt gaismekļus," portālam "New Atlas" stāsta arhitektu biroja "WARchitect" pārstāvis. "Mūsu mērķis bija radīt ilūziju - piebūves jumts ir perfekta, taisna līnija, kaut arī jumts ir slīps. Šis slīpums ir veidots apzināti - tā panācām papīrplānu sienu un jumta izskatu."