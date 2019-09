Iemesli, kādēļ Vācijai ir svarīgs eiro un ko bijušais kanclers slēpa no vēlētājiem

Īsumā sakot – Vācija gūst lielāko labumu no integrācijas Eiropā. Eiropas Savienības demokrātiskā stabilitāte un ekonomiskā skaidrība ir tie divi elementi, kas Vācijai ļāva kļūt par lielāko ekonomiku Eiropā. Līdz ar to – Vācija no eiro sabrukuma zaudētu visvairāk,” norāda ekonomikas apskatnieks.