Spēcīgās vētrās Spānijā gājuši bojā divi cilvēki

Bojāgājušie ir 61 gadu vecs vīrietis un 51 gadu veca sieviete, kas nespēja izkļūt no savas automašīnas, kad to sāka nest spēcīga ūdens straume, vēstīja "El Pais". Negadījums noticis apmēram 85 kilometrus uz dienvidrietumiem no Valensijas.