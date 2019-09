Volkswagen pasaulei atklāj elektrisko ID.3

ID.3 ir pirmais automobilis, kas radīts, balstoties uz nesen izstrādātas modulāras elektroauto šasijas jeb MEB. ID.3 elektriskā piedziņa galvenokārt sastāv no pastāvīgo magnētu sinhronā elektromotora, tostarp no elektrotehniskajām ierīcēm un ātrumkārbas, kas iestrādāta aizmugurējā asī. Augstsprieguma akumulators vietas taupīšanas nolūkos novietots automobiļa grīdā, bet tādi papildu mehānismi kā gaisa kondicioniera kompresors vai stūres mehānisma balsts iestrādāti automašīnas priekšpusē. Dzinēja jauda aizmugurējai asij tiek novadīta ar viena ātruma pārnesumkārbu. Akumulatora izvietojums automašīnas grīdā rada pozitīvu ietekmi uz vadības īpašībām, jo ID.3 smaguma centrs atrodas ļoti zemu. Tāpat ID.3 raksturo ideāls svara sadalījums starp priekšējo un aizmugurējo asi. Apvienojumā ar standarta aizmugurējās ass piedziņu tiek sasniegta pirmšķirīga veiktspēja.

ID.3 ir Volkswagen pirmais ražotais automobilis, kas nerada kaitīgos CO2 izmešus visā tā ražošanas laikā. ID.3 akumulatoriem paredzētās ražotnes izmanto dabīgi iegūtu enerģiju. Tas pats attiecas arī uz ID.3 komponenšu un virsbūvju ražošanu, kā arī to krāsošanu un montēšanu kopā Cvikavas rūpnīcā, Vācijā. Turklāt tie CO2 izmeši, no kuriem piegādes tīklā nav iespējams izvairīties, tiks kompensēti ar investīcijām vides aizsardzības projektos. Volkswagen strādā arī pie augstsprieguma akumulatoru otrreizējas izmantošanas koncepta un slēgtā cikla pārstrādes konceptu izstrādes, lai garantētu no CO2 izmešiem brīvu automobili visā tā kalpošanas laikā.