Organizācija aicina investēt 1,8 triljonus dolāru cīņā pret klimata pārmaiņām

“Globālo Adaptācijas komisiju” vada bijušais Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) ģenerālsekretārs Bans Kimuns, Pasaules Bankas vadītāja Kristalina Georgijeva, kā arī tehnoloģiju giganta “Microsoft” līdzdibinātājs Bils Geitss, kurš norāda, ka pasaules bagātākajām valstīm ir jāuzņemas morāla atbildība par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām – līdz ar to – tām ir vairāk jāinvestē dažādos pasākumos, kuru pozitīvos rezultātus varētu izjust visā pasaulē.

Ziņojumā teikts, ka cilvēki, kuri visvairāk cieš no klimata radītajām pārmaiņām, būs spiesti visvairāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Grupas ziņojumā teikts, ka galvenais mērķis ir panākt to, ka cilvēku pielāgošanās klimata pārmaiņu dēļ ir ļoti nozīmīga problēma visā pasaulē, kas ietekmē ne tikai cilvēku dzīves kvalitāti, bet arī citas jomas, piemēram, biznesu. Līdz ar to, nepieciešams rīkoties un panākt, lai par to runātu politiskā līmenī visā pasaulē.