Bažījoties par Pekinas ietekmi, Londonas biržas grupa noraida Honkongas biržas pārņemšanas piedāvājumu

Honkongas birža arī bija izvirzījusi nosacījumu, ka Londonas biržas grupai jāatsakās no plāniem pārņemt ASV finanšu datu sniedzēju "Refinitiv". Atteikšanās no šiem plāniem nebūtu stratēģiska rīcība, norādījis Londonas biržas grupas padomes priekšsēdētājs. Šis darījums dos iespēju Londonas biržas grupai gūt ienākumus ne tikai no vērtspapīru tirdzniecības, bet arī no informācijas sniegšanas investoriem par tirdzniecības darījumiem.