Lietuva "Oskara" balvai izvirza Briedes un Stoņa dokumentālo filmu "Laika tilti"

"Laika tilti" - viena no Latvijas simtgades filmām, ko no Latvijas producējusi studija "VFS Films", - ir stāsts par Baltijas poētisko dokumentālo kino, par to, kā pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados jaunie dokumentālisti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā atrada veidu, kā padomju cenzūras apstākļos runāt par savu laikmetu, vienlaikus meklējot atbildes uz mūžīgajiem jautājumiem. Viņu valoda bija poētisks, simbolu un metaforu piesātināts kino.