"I Love You" izdevniecības jubilejas svinības iesāk "Židrūns"

Grupa “Židrūns” sešpadsmit gadu pastāvēšanas laikā pelnīti ieguvusi stabilu vietu Latvijas neatkarīgās mūzikas cienītāju aprindās – vispirms ar saviem ekspresīvajiem koncertiem, pēc tam ar studijas ierakstiem. Līdz šim grupa izdevusi trīs albumus, pēdējo no tiem “Židrūns un tas, ko nevar nest” – apgādā I Love You Records. Grupas mūzikas plašās robežas sniedzas no indīroka līdz pankam, no progresīvā roka līdz garāžrokam. Tomēr galvenā “Židrūna” kvalitāte ir tiešā un godīgā attieksme pret sevi un klausītājiem.