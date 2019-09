Bīriņu, Garozu un Kansku dzimta par grāmatam

Pašreiz ir noslēgusies pieteikumu iesūtīšana izstādei, un žūrija veic to izvērtēšanu. Trīs ģimenes no kopā 12, kuru stāstus redzēsim un iepazīsim topošajā izstādē, jau ir zināmas. Šajā rakstā aicinām gūt nelielu ieskatu par katru no tām.

Viena no grāmatām, kas tiks iekļauta izstādē “Dzimtas grāmata” būs 1898. gadā izdota Bībele, ko Bīriņu dzimtas pārstāvji nodot no paaudzes paaudzē. Tās pašreizējais glabātājs ir Ojārs Ēvalds Bīriņš, kurš stāsta: “Tā ir kā relikvija, kas izgājusi cauri 100 gadiem. Visi mani senči pie tās ir pieskārušies, un tas man dod spēku un atmiņas par viņiem.” Saņemot mantojumā šo Bībeli, kas rakstīta vecajā drukā, Ojārs Ēvalds Bīriņš to izlasījis no sākuma līdz beigām. Šajā mūsdienās reti sastopamajā rakstā, brīvi lasa arī tagad.