Stress, pārslodze, menstruācijas, depresija jeb kas var izraisīt migrēnu

Farmaceite norāda, ka migrēnas sāpes no citām sāpēm atšķiras ar to, ka ir izteikta jutība pret gaismu, trokšņiem un ir spiedoša sajūta. Nereti tās pavada arī slikta dūša un vemšana. Migrēnas lēkmes laikā cilvēkam ieteicams atrasties mierā, klusumā un tumšā telpā. Ja migrēnas pacients lietojis ārsta izrakstītu medikamentu, vēlams divas vai trīs stundas pagulēt. Neskatoties uz to, ka ir slikta dūša, vēlams lietot daudz šķidruma un tajā brīdī izvairīties no fiziskas pārpūles.