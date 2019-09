Lopesai neizdodas aizdejot līdz 1. vietai

FOTO: Kadrs no Youtube

Jaunās šausmu filmas "It" ("Tas") turpinājums - "It Chapter Two" pārliecinoši turpina dominēt Ziemeļamerikas kinoteātros, ziņo "collider.com." Lente balstās uz Stīvena Kinga (Stephen King) 1986. gada darba motīviem. Tiesa, tikai nedaudz atpaliekot, 2. vietā startē jaunā aktrises un dziedātājas Dženiferas Lopesas filma "Hustlers".