Kā pareizi izlēkt no braucoša vilciena

Iedomājies, ka apstākļi sakrīt tā, ka tev rodas nepieciešamība izlēkt no braucoša vilciena. Kā to izdarīt, lai beigās paliktu ar veseliem kauliem? Lūk, tieši šo ārkārtīgi svarīgo un aktuālo jautājumu risināt centās izdevuma “Popular Mechanics” žurnālisti, uzdodot to Luiziānas universitātes fizikas profesoram Retam Alleinam.