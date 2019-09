Ne tikai ģeogrāfijas jēdziens - dzīve mākslīgā Biosfērā

90. gados "Biosfērā 2" mitinājās astoņi cilvēki, kurus sauca par biosfēriešiem. Milzu ēkā šiem cilvēkiem tika nodrošināti dzīvojamie apartamenti, nodrošināta lauksaimniecības platība, darba un mācību zona. Tad mākslīgo biosfēru uzturēja no ārējas pasaules neatkarīgas kondicionēšanas iekārtas, bet elektrību nodrošināja solārie paneļi un turpat uz vietas ražotas dabasgāzes. Šiem cilvēkiem eksperiments ilga divus gadus un vienīgā komunikācija ar ārpasauli bija iespējama ar tā laika interneta palīdzību. Diemžēl eksperimenti tika veikti vien divas reizes - vienu no 1991. līdz 1993. gadam, bet otrā - no 1994. gada marta līdz septembrim. Abas reizes tika plaši atspoguļotas medijos un tās saskārās ar pamatīgām problēmām - kritiska ēdiena un skābekļa deficītu, dzīvnieku un augu izmiršanām, eksperimenta dalībnieku un zinātnieku nesaskaņām, kā arī politiķu iejaukšanos un vāju eksperimenta vadīšanu. Tomēr ne visas šīs pūles ir noniecināmas - mākslīgā biosfēra sasniedza vairākus rekordus, piemēram, cilvēku spēju pielāgoties augstas uzturvērtības pārtikai ar zemu kaloriju daudzumu, spēju novērtēt augu adaptāciju slēgtā vidē un atmosfēras dinamiku.