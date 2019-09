Ekonomists: Izmaiņas bezdarbnieka pabalsta maksāšanas kārtībā ir rūpīgi jāizvērtē

Viņš norādīja, ka bezdarbnieka pabalsts ir viens no veidiem, kā fiskālā politika mazina ekonomiskā cikla svārstīgumu, proti, šis pabalsts saglabā noturīgu iedzīvotāju pirktspēju periodos, kad ekonomiskās aktivitātes līmenis ir zems un bezdarbs pieaug.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja, ka no nākamā gada paredzētas izmaiņas bezdarbnieka pabalsta maksāšanas kārtībā - pabalsts turpmāk tiks izmaksāts astoņus nevis deviņus mēnešus, kā arī tas tiks maksāts mazākā apmērā, tādējādi ietaupot 12 miljonus eiro.

Ministre paskaidroja, ka pirmos divus mēnešus bezdarbnieka pabalstu paredzēts izmaksāt 100% apmērā no piešķirtās summas, nākamos divus - 75% apmērā, nākamos divus - 50%, bet pēdējos divus mēnešus pabalsts tiks maksāts 45% apmērā.

Piešķiramo bezdarbnieka pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam. Šobrīd visiem bezdarbniekiem, neatkarīgi no darba stāža, pabalstu izmaksā deviņus mēnešus. Pirmos trīs mēnešus - 100% apmērā, nākamos trīs - 75% apmērā, bet pēdējos trīs - 50% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.