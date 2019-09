Pa LDz infrastruktūru pārvadāto graudu kravu apjoms augustā sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni

Lai gan par graudu pārvadāšanu atbildīgā uzņēmuma SIA “LDz Cargo” nodrošinātie graudu kravu piegādes termiņi ir vidēji no 48-72 stundām, atkarībā no veicamā attāluma, ir konstatēti vairāki faktori, kas traucē operatīvu kravu nogādāšanu galapunktā un rada sadarbības partneru neapmierinātību.

Apkopojot pēdējo piecu gadu pieredzi graudu kravu pārvadāšanā, kā viens no traucējošiem faktoriem ir minams terminālu kapacitātes trūkums noteikta graudu apjoma uzņemšanā un savstarpēji neprecīzas informācijas apmaiņa, kā rezultātā vagoni tiek nosūtīti uz termināliem, kuriem vairs nav kapacitātes tos uzņemt. To veicina terminālu un nosūtītāju apmaiņa ar informāciju, kas dažkārt neatbilst faktiskajai situācijai.

Lai nodrošinātu kravas vagonu nepārtrauktu pieejamību, SIA “LDz Cargo” prioritāri apkalpo klientus, kuriem nav paredzama kravas dīkstāve, bet gan nekavējoša tās izkraušana, vilciena sastāvam nonākot galamērķī, un graudu kravu pārvadājumu jauda ir atkarīga arī no ostu terminālu kapacitātes. Lai nodrošinātu pēc iespējas īsāku dīkstāvi, vai novērstu to pavisam, viens no risinājumiem būtu maksas paaugstināšana par vagonu dīkstāvi jeb to izmantošanu noliktavas nolūkiem.