Pašmāju uzņēmēji prezentējuši prototipu paplašināta depozīta iekārtai

Mēs ticam, ka risinājumiem cīņai pret šo slepkavu ir jābūt vienkāršiem un drošiem, un Latvijai šobrīd ir unikāla iespēja aizsākt jaunu to paaudzi! Katram no mums ir jāspēj atnākt uz nodošanas punktu un nodot uzkrātos iepakojumus, neatkarīgi no to izcelsmes, formas, stāvokļa un materiāla, nedomājot par to, kādā konteinerā vai automātā kāda veida iepakojums būtu jāmet. Turklāt gūstot pārliecību, ka šādi nodotais iepakojums vēlāk tiek atbilstoši pārstrādāts, nevis nonākt tajā pašā lielajā kalnā, kur parasti… Tieši šāds risinājums, kas izmanto jaunākās robotikas un mākslīgā intelekta iespējas, ir mūsu vīzija un vienlaikus ir jau šodien aplūkojams prototips,” saka “dots” pārstāvis Aigars Jaundālders.