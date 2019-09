Sieviešu loma tehnoloģiju pasaulē

Sievietes arvien biežāk nonāk pie domas, ka ir gatavas lauzties IT nozarē un tas ir apsveicami, jo ir tik daudz iespēju un izaicinājumi šajā sfērā. Tieši iespēju esamība paver jaunus apvāršņus sievietēm, jo maldīgi domāt, ka IT nozarē strādājošie ir tikai programmētāji, tā ir tikai viena daļa un tad ir vēl citas pozīcijas, kurās arī sievietes spēj sasniegt labus rezultātus. Iezīmējot vēl citas pozīcijas varam nosaukt, piemēram, kvalitātes nodrošināšanas inženieris, produkta īpašnieks, biznesa analītiķis, projekta vadītājs, un citi.

IT nozarē ir jāatceras viens, ka visu laiku ir jāmācās un jāattīstās, bet ne vienmēr tikai ar standarta iespējām, reizēm jāmeklē kursi online, reizēm jāapmeklē semināri, reizēm jāpiedalās kādā radošajā darbnīcā. Visi arī ir laipni aicināti uz dažādiem "Riga TechGirls" rīkotajiem pasākumiem.

Sievietes, tāpat kā vīrieši IT nozarē tiek vērtēti pēc pieredzes un zināšanām un sievietēm nevajadzētu baidīties no tā, ka iesākumā pieredzes nav tik daudz, visu var iegūt ir tikai jāgrib un jāmeklē iespējas.

Par darba tirgu runājot, šobrīd daudz lieli IT uzņēmumi Latvijā labprāt pieņem arī sievietes dažādos amatos. Šobrīd arvien vairāk uzņēmumi paver iespēju uz vienlīdzību visur par ko bieži arī cīnāmies. Lieliski piemēri - Karolīne Ramade ("50inTech"), Valērija Makijenko ("Visma") un Šarlīna Gonda ("Uber Eats").

Noslēgumā vēršam uzmanību un to, ka gan sievietēm, gan vīriešiem IT nozarē ir tik daudz iespēju, jo nozare ir liela un pieprasījums pēc labiem speciālistiem tikai aug. Ejam uz savu mērķi, IT pasaule jau gaida.