"Splendid Palace" gaida apmeklētājus kino vēsturei veltītā izstādē

Savukārt kino režijas vecmeistars Rolands Kalniņš visiem klātesošajiem atzina: “Kinoteātris “Splendid Palace”, manuprāt, ir kļuvis par Latvijas kinematogrāfistu mājām. Šeit mūs labprāt uzņem, šeit mēs labi jūtamies un par to esam pateicīgi kinoteātra kolektīvam!”

Kaut arī izstādē ir saglabāta laika hronoloģija, tai nav strikta sākuma un beigu punkta. To var baudīt no jebkura fakta, filmas vai desmitgades paša skatītāja izvēlētā trajektorijā, virtuāli to savienojot ar savu kino skatīšanās pieredzi.