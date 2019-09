"Sudden Lights" laiž klajā jaunu dziesmu, aicina uz albuma atklāšanu

Par jauno skaņdarbu “Izbēgšana” no albuma “Vislabāk ir tur, kur manis nav” grupas solists Andrejs Reinis Zitmanis stāsta: “Dziesmas teksts savirknējās rindās nevis kā iepriekš iecerēta ideja, bet vairāk kā zemapziņas plūsma, ko es tikai pierakstīju uz papīra. “Vislabāk ir tur, kur manis nav” atspoguļo sajūtu, kas cilvēku nekad nepamet, sajūtu, ka dzīve notiek kaut kur citur.”

Klipa režisore Una Cekule stāsta: “Galvenais vadmotīvs ir zēna pieaugšana un viņa centieni izlausties brīvībā no ierastās dzīves. Kad zēns atrod noslēpumainu kasti - portālu, viņš nokļūst simboliskās vietās, kurās iesprostoti grupas mūziķi. Arī viņi cenšas izkļūt brīvībā un meklē ceļu pie zēna, kurš, iespējams, varētu būt viņu glābējs. Tomēr izrādās, ka arī zēns, tāpat kā pārējie brīvības tīkotāji cīņā par izlaušanos zaudē un paliek iesprostots portālā, līdz kāds to atklās no jauna.”