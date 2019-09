"PNB bankas" kreditori aicināti pieteikt prasījumus

Tāpat juridiskajām personām nepieciešams iesniegt dokumentus, kas apstiprina naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi, norādot un detalizēti paskaidrojot naudas līdzekļu likumīgu izcelsmi; dokumentus, kas apliecina, ka uz kreditora vārda ir atvērts bankas konts, kas norādīts kreditora prasījuma iesniegumā (bankas konts, uz kuru kreditors lūdz pārskaitīt naudas līdzekļus); pases kopiju un dokumentu, kas apliecina personas pilnvaras iesniegt kreditora prasījumu; apliecību par sabiedrības stāvokli (Certificate of Good Standing), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas; apliecību par sabiedrības pārvaldes institūcijām (Ceritficate of Incumbency), kas izdota ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās iesniegšanas; apliecinājumu par patieso labuma guvēju; kā arī, ja attiecīgais kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē, dokumentus, kas to apliecina - 2018.gada pārskatu vai sertificēta revidenta apstiprinājumu par to, ka kreditors atbilst mikrouzņēmuma, maza vai vidēja izmēra uzņēmuma statusam Eiropas Komisijas regulas izpratnē attiecībā uz gada apgrozījumu.