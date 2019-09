Festivālā "Bildes" šogad piedāvās septiņus koncertus un izstādi

Koncerti būs klausāmi mūzikas namā "Daile", mūzikas klubā "Kaļķu vārti" un VEF Kultūras pilī no 21. oktobra līdz 16. novembrim. Turklāt 17. oktobrī tirdzniecības centrā "Spice Home" tiks atklāta festivāla mūziķu un mākslinieku veidotā izstāde "Pastkastītes".

Blūza koncerts norisināsies 21. oktobrī mūzikas namā "Daile". Koncertu vadīs Jānis Bukums, bet tajā uzstāsies - Ainars Pūpols un "[Pī] Blues", "The Blues Gang", "Vocada", "Lavrix Blues Band", Jānis Vanadziņš, "The Twins Peek", "Big Eye Bee", "Rahu the Fool", "Blues Cake", Laima Miltiņa un "Harmony 4 Riga", "Bad habits" un citi mūziķi.