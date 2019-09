Prokuratūrai nodod lietu par īpašumu izkrāpšanu

Policija izmeklēšanas laikā nostiprinājusi pierādījumus un atzinusi par aizdomās turamām trīs personas, kuras 2015.gadā, no 16.februāra līdz 24.aprīlim, izkrāpa 11 nekustamos īpašumus - lauksaimniecības zemi un mežu, kuru kopējā platība ir 268 hektāri.

Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka sākotnēji nekustamie īpašumi, izmantojot viltotus pirkuma līgumus, iegādāti uz trīs fiktīvu uzņēmumu vārda un reģistrēti zemesgrāmatā. Tālāk, izmantojot viltotus pirkuma līgumus, tie pārdoti vienam no organizētās grupas dalībniekiem un reģistrēti zemesgrāmatā, pēc kā tos jau pārdeva citām personām.

Kriminālprocess sākts par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, kā arī par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa.