Ceļvedis: rudens skrējiens, ražas gadatirgi, baltu vienības dienas, teātru pirmizrādes

Saule savā spožumā silda ZeMi, mūsu mājas. Vietu, kur līdzās pastāv kā pilsētvides radītie ritmi un putnu dziesmas, tā daudzas aiziešanas un atnākšanas, ko koncertā “Visusma vizošā tumsa” nodos skatītājiem apvienība “ZeMe”, kurā apvienojušās divas radošās personības: kokļu pavēlniece Laima Jansone un dīdžejošanas čempions, elektroniskās mūzikas pārstāvis Monsta (Uldis Cīrulis). Mākslinieki izpildīs dziesmas no dueta debijas albuma “Visuma vizošā tumsa”, kurā apvienotas jaunākās kompozīcijas ar senākiem darbiem.

Baltu vienības dienas priekšvakarā – 21. septembrī – krogs “Zobens un Lemess” (A.Briāna ielā 10, Rīgā) aicina uz kopābūšanu pasākumā, kas vakara gaitā no viduslaiku spēlēm, neformāla priekšlasījuma par notikumiem zemgaļu pilskalnos 12.-13gs. pārtaps koncertā. Sestdien pagalmā uzstāsies elektro akustiskais etno-duets Biruta Ozoliņa un Uģis Prauliņš, folkroka grupa “Symbolic” un grupa no Lietuvas “Lietis Band”, ko Latvijā plašāka publika iepazina pirms metāloperas “Kurbads”.

Latvijas Nacionālā teātra Aktieru zālē Valters Sīlis iestudē Juhas Jokelas lugu “Finlandizācija” (oriģinālnosaukums “Migla”). Neliels somu medicīnas iekārtu uzņēmums ir radījis ierīci, kas spēj ļoti precīzi analizēt smadzeņu darbību un tās traucējumus. Tā ir izcila iekārta, tomēr tā ir ļoti dārga, un ne visas slimnīcas to spēj atļauties. Patiesībā to nevar atļauties pat neviena Somijas slimnīca. Taču pateicoties Ārvalstu tirdzniecības ministrijas atbalstam, izdodas atrast partnerus Krievijā. Lugas darbība notiek no 2013. līdz 2015. gadam. Krimas okupācija notiek 2014. gadā. Pirmizrāde 19. septembrī.