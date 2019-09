Oktobra sākumā starptautiskais Manhetenes īsfilmu kinofestivāls

Jau astoto gadu pēc kārtas Latvijas kino skatītāji apvienosies ar vairāk nekā 100 000 kinomīļiem no 300 pilsētām vienā pasaules skatītāju žūrijā, lai izvēlētos labāko filmu no festivāla "Manhattan Short Film Festival" (Ņujorka, ASV) finālistiem.

Šis ir lielākais īsfilmu festivāls pasaulē un īpašs ar to, ka tiesneši ir paši skatītāji kinozālē - katrs skatītājs saņem anketu un balso par viņaprāt labāko īsfilmu un aktieri.

Festivāla fināla programmai tiek atlasītas labākās desmit filmas no iesūtītajām. Šogad festivāls saņēma 1250 filmas no 70 valstīm. Fināla programmā ir iekļuvušas filmas no Francijas, Irānas, Kanādas, Vācijas, Somijas un ASV.