Ieguldījums nākotnei: skaists mežs mūsu bērniem

Savulaik bija populāri divi attēli no viena skatu punkta ar Salacas ainavu pirmās brīvvalsts laikā un tagad. Šīs fotogrāfijas apliecina straujo Latvijas aizaugšanu ar kokiem, kas ir galvenais iemesls ainavas izmaiņām," stāsta pētnieks. Kas attiecas uz mežiniekiem un privāto mežu īpašniekiem, eksperts zina stāstīt, ka mežu ciršanas intensitāte uz Latvijas mežu platību fona ir minimāla - gadā vidēji nocērt un atjauno vien 1,2 līdz 1,5% no valsts teritorijā esošajiem mežiem. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijas mežu izciršanas intensitāte ir vērtējama kā zema.

Kāds gan ir skaists mežs, ko nodot mūsu bērniem, un kas tad ir skaists mežs? Eksperts atbild, ka meža skaistumu varam novērtēt tikai pēc savas gaumes - citam sirdij tuvāks būs pašas dabas veidots mežs, kādus var vērot dabas rezervātos, bet citam - cilvēku kopts, audzēts, izretināts. Tiesa, no dabas daudzveidības viedokļa cilvēku neskarts mežs būs bagātīgāks, taču, kā min pētnieks Jurģis Jansons, cilvēku neapsaimniekota meža ainava šķitīs interesanta tikai uz neilgu brīdi. Ja mežus pārstātu kopt un ļautu tam patvaļīgi veidot savu ekosistēmu, pirmajos gados nekas slikts nenotiks - koki turpinās augt garumā un resnumā, un kādu brīdi Latvijas mežos būtu arī vairāk koksnes. Tomēr ilgākā laika periodā, kokiem novecojot, zudīs to kvalitāte – koki no vecuma nokaltīs, bet stumbros izplatīsies trupe. "Jau šobrīd vismaz 23% no augošajām eglēm ir skārusi sakņu trupe, vairāk vai mazāk sabojājot vērtīgāko koka daļu – stumbru," skaidro Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" vadošais pētnieks.