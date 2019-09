Blīvi apdzīvotā vietā automobilim nozog visus četrus riteņus

FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Naktī uz otrdienu garnadžu grupējums Ēvalda Valtera ielā pie nama Nr.5 pastrādājis bezkaunīgu noziegumu, apzogot automašīnu Renault Megane un atstājot to bez visiem četriem riteņiem. Mašīnas īpašniece par nepatīkamo notikumu uzzinājusi tikai no rīta. Par to vēsta raidījums Degpunktā.