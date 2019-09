Sēņu sezona atklāta! Kur un kā pareizi mežā novietot auto?

Visbeidzot vēl viens padoms no raidījuma Zebra: pirms došanās mežā vēlams savās viedierīcēs saglabāt sava auto atrašanās vietu, lai to pēcāk varētu atrast. Un, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, kad jādodas no meža ārā, viedierīce un arī mašīnas atslēgas jānoglabā tādā sava apģērba vai palīgaprīkojuma vietā, no kuras tās nevar izkrist.