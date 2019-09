Saeima Rīgā izsludināto ārkārtējo situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā atzīst par pamatotu

Patlaban tiek runāts par visu, izņemot to, par ko būtu jādebatē, secinājis deputāts Sergejs Dolgopolovs (S). Viņaprāt, radusies situācija izgaismo virkni problēmu, kas būtu jārisina tostarp Saeimai, mainot likumdošanu. "Šodien nav runas par to, labi vai slikti strādā Rīgas dome. Runa ir par to, kā izvairīties no turpmākām problēmām," sacīja deputāts, uzsverot, ka ārkārtējas situācijas izsludināšana ir nepieciešama. Arī Jānis Ādamsons (S) piekrita, ka būtiskākais ir nodarboties likumdošanas pilnveidošanu.