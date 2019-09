Ekstrēmistu magnēts: Bangkokas spoku debesskrāpis

Bankokas Sathornas tornim būvniecība sākās 1990. gadā un tam dekādes beigās vajadzēja kļūt par 47 stāvu luksusa daudzdzīvokļu māju ar 600 apartamentiem. Kad augstceltnes kompleksa būvniecība tuvojās beigām, proti, 80% no tā tika pabeigti, 1997. gadā sākās Āzijas finanšu krīze un ēka palika bez saimniekiem un nu pašā pilsētas centrā stāvēja 185 metrus augsts ēkas skelets. Jāpiebilst, ka šīs pašas ēkas dvīnis - Štata tornis, kas atrodas vien dažus kilometrus tālāk no bēdīgi slavenā debesskrāpja, gan piedzīvo kardināli pretēju likteni. 247 metrus augstā ēka ir lielākā celtne Dienvidāzijā un ir viena no populārākajām luksusa viesnīcām pilsētā, turklāt tā ir redzama arī Holivudas filmā "Paģiras 2".