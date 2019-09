Purgaile FKTK vadītājas amatā atturēsies lemt par banku "Citadele"

Jau ziņots, ka Purgaile no 2012.gada strādā bankā "Citadele". Sākotnēji viņa bija biznesa attīstības direktore, bet vēlāk - no 2017.gada - korporatīvo klientu apkalpošanas direktore. Purgaile ir arī bankas "Citadele" valdes locekle. Kopš 2017.gada potenciālā FKTK padomes priekšsēdētāja ir arī Latvijas Finanšu asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāja. Iepriekš Purgailes darbavieta bija "SEB banka", kur viņa no 2009. līdz 2012.gadam vadīja privātbaņķieru biznesu Latvijā un Baltijā, savukārt vēl pirms tam viņa vadīja Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldi.