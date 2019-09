Spolītis norāda, ka Izraēlas iedzīvotāji ir noguruši no Benjamina Netanjahu 11 gadus ilgās valdīšanas un viņa ēra ir pamazām sasniegusi savu beigu punktu. «Tuvāko dienu laikā mēs redzēsim, vai iesim uz Avigdora Lībermana valdītu Nacionālās vienotības valdību, kur Netanjahu pēc divām nedēļām būs jāstājas tiesas priekšā, vai arī Netanjahu kā politiskais meistarstiķu meistars būs spējis kaut kādā veidā pierunāt viņu atbalstīt reliģiskās partijas un arī kādus spēkus no kreisā flanga,» apgalvo Spolītis.

Par Izraēlas un Palestīnas konfliktu runājot, eksperts neredz būtiskas izmaiņas arī tad, ja Netanjahu vairs nebūtu pie varas. «45. ASV administrācijas vadītājs ir absolūti neparedzams (tas ir vēl diplomātiski izsakoties), bet tajā pašā laikā jau no ASV administrācijas vadītāja puses vakar izskanēja paziņojums, ka neatkarīgi no Izraēlas vēlēšanu rezultāta, viņš strādās kopā ar Izraēlu, lai aizstāvētu Izraēlas intereses,» pauž Spolītis.

Spolītis norāda, ka Turcija ir mainījusi savu pozīciju saistībā ar bēgļu uzņemšanu no Sīrijas. Neskatoties uz to, ka agrāk Ankara bija salīdzinoši pretīmnākoša, pagaidām tā iestājas pret masveidīgu militāru operāciju Idlibas provincē, kura varētu izraisīt lielu civiliedzīvotāju bēgšanu. Šo fenomenu var izskaidrot ar izmaiņām Turcijas iekšpolitikā. «Šobrīd Turcijā ir apmēram 3 miljoni Sīrijas bēgļu un apmēram pusmiljonam jau ir piedāvāta un iedota Turcijas pavalstniecība, bet pēdējo vēlēšanu rezultātā Turcijā ir ļoti liela neapmierinātība ar Sīrijas arābiem. Jau kopš Osmāņu impērijas laikiem turku un arābu attiecības ir bijušas visnotaļ asas. Viens no iemesliem, kāpēc AKP partija zaudēja vairākumu lielākajās pilsētās bija tieši situācija ar sīriešu bēgļiem un turku nepatika pret tiem. Erdoans no vienas puses ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Savienību par bēgļu nodrošināšanu un palīdzības sniegšanu. Tomēr ņemot vērā vēl vienu iespējamo bēgļu pieplūdumu, Erdoans savu politiku varētu mainīt,» saka Spolītis.