BKUS vadītājs: Esošajai valdībai veselības nozare nav prioritāte

Latvijas lielo slimnīcu asociācijas vadītājam mulsinošs šķiet fakts, ka budžeta veidošanas laikā diskusija ir tikai par papildus budžeta sadali. Viņaprāt, patiesa veselības nozares prioritizēšana nozīmē raudzīties ne tikai uz daļu no "jaunās" naudas, bet atbildīgi iedalīt atbilstošu proporciju no katra gada budžeta.

Ābols atgādināja, ka Latvija veselības nozarei atvēl mazāk par 10% no katra gada budžeta. "Mūsu kaimiņi Baltijas valstīs - tuvu pie 13%, bet Eiropas valstīs vidēji tie ir vairāk nekā 15%. Tieši šī atšķirība izskaidro visu. Te nav sarunas par jaunu naudu, bet par to, kam un cik esam gatavi no tā, kas mums jau ir. Katrai valdībai ir iespēja salāgot vārdus ar darbiem," pauda Bērnu slimnīcas vadītājs.