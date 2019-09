Viļņas Starptautiskais dokumentālo filmu festivāls aicina uz Herca Franka filmām

Viļņas festivāla pamatprogrammas caurviju tēma šoreiz ir brīvs un neatkarīgs pasaules cilvēks. Viena no šādām filmām - "Nijole" - veltīta Kolumbijā dzīvojušajai lietuviešu māksliniecei Nijolei Šivickas, bijušā šīs valsts galvaspilsētas Bogotas mēra, matemātiķa un filozofa Antana Mockus mātei. Lai prezentētu šo filmu, Viļņā ieradies arī pats Mockus.

Viļņā festivāls turpināsies no 19. līdz 29. septembrim, Kauņā - no 23. līdz 25. septembrim, bet Klaipēdā - no 1. līdz 3. oktobrim.