Rīgā īres tirgū trūkst mazo dzīvokļu; vidēja izmēra dzīvokļu īres cenas lielākas nekā Viļņā

Īres cenas labā stāvoklī esošiem mazajiem dzīvokļiem platībā līdz 35 kvadrātmetriem sākas no vidēji 200-250 eiro, taču prestižā rajonā pilsētas centrā var sasniegt pat 850 eiro mēnesī. Savukārt no kopumā 828 īrei pieejamajiem dzīvokļiem tikai 91 dzīvoklis ir vidēja izmēra – platībā no 50 līdz 60 m2, un to īres cena svārstās no vidēji 250 līdz pat 1200 eiro mēnesī.