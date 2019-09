Latvijas īres cenas neatbilst algām: kā ir pārējās Baltijas valstīs?

Rīgā no nekustamo īpašumu vietnē city24.lv kopumā 828 ilgtermiņa īrei pieejamajiem īpašumiem, lielākā daļa jeb 706 īpašumi ir platībā virs 50 m², un īrei pieejami tikai 59 dzīvokļi platībā līdz 35 m². Īres cenas labā stāvoklī esošiem mazajiem dzīvokļiem platībā līdz 35 m² sākas no vidēji 200 līdz 250 eiro, taču prestižā rajonā pilsētas centrā var sasniegt pat 850 eiro mēnesī vai pat vairāk. Savukārt no kopumā 828 īrei pieejamajiem dzīvokļiem tikai 91 dzīvoklis ir vidēja izmēra – platībā no 50 līdz 60 m², un to īres cena svārstās no vidēji 250 līdz pat 1200 eiro mēnesī. Jāņem vērā, ka lētākie dzīvokļi bieži vien ir dzīvošanai neadekvātā stāvoklī - tos klāj vecas tapetes, virtuvē ir ierīkota duša un šo telpu no koridora var nošķirt ar aizvelkamu aizkaru. Ja sludinājumā alksti saskatīt remontētu dzīvokli bez padomju laika elpas un nesagruvušu tualeti, tad jārēķinās ar krietni augstāku summu - sākot no 350 eiro. Ja ņemam vērā faktu, ka Latvijā minimālā alga ir 430 eiro, tad samērā pieklājīga dzīvokļa īrēšana daudziem ir neaizsniedzams sapnis.